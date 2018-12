Treize enfants opérés avec succès

Par DDK | Il ya 1 heure | 168 lecture(s)

Treize enfants qui représentaient des déformations orthopédiques, causées par une déficience neurologique congénitale et qui souffraient de douleurs, d’inconfort ou d’une mobilité réduite, ont été opérés avec succès, dernièrement, par un éminent professeur du CHU de Saint-étienne au niveau des blocs opératoires du CHU de Béjaïa, dans le cadre de la 19e mission de coopération entre les deux structures de santé, a-t-on appris du bureau de l’information, de la communication et d’audio-visuel du CHU de Béjaïa. En outre, 41 autres enfants ont bénéficié, durant cette mission médicale qui a eu lieu du 23 au 30 novembre, de consultations approfondies effectuées par le professeur du CHU stéphanois, en l’occurrence Alkhouri Salem Hassan. La réussite de cette 19e mission de coopération entre les deux CHU est le résultat, explique-t-on, «d’un travail préparé par trois équipes pluridisciplinaires, à savoir l’équipe de rééducation du Dr Amel Zioud, la chirurgie pédiatrique, du Dr Bourechrouche Imen, pilier de la mission, et enfin, de l’équipe du bloc opératoire merveilleusement coordonnée par le Dr Ferkane Abdelouhab». Celui-ci connaît bien le CHU de Saint-Etienne pour y avoir bénéficié d’un stage de perfection dans le domaine des enfants. Le Pr Alkhouri, chirurgien orthopédiste des enfants, est à sa deuxième mission du genre à Béjaïa, a-t-on affirmé. «Le Pr Alkhouri a travaillé sans relâche depuis le premier jour de la mission. Il a consulté 41 enfants et a opéré treize autres en l’espace de cinq jours», a souligné notre source. Pour rappel, lors de la 18e mission de coopération, qui s’est déroulée du 11 au 19 octobre dernier, douze enfants atteints de pathologies variées ont été opérés par cœlioscopie, c'est-à-dire à l’aide d’une caméra vidéo plutôt que par une grande cicatrice. Sept de ces douze cœlioscopies ont été réalisées à 100 % par des chirurgiens du CHU de Béjaïa, sous les yeux du professeur stéphanois Aurélien Scalabre. Par ailleurs, seize autres enfants présentant des pathologies rares et complexes ont été opérés dans le cadre de cette même mission, alors que 31 autres enfants ont bénéficié d’une consultation spécialisée. Depuis l’entrée en vigueur du partenariat entre les CHU de Béjaïa et de Saint Etienne, en 2014, pas moins de 85 enfants (cas compliqués) ont été opérés en chirurgie orthopédie et viscérale par des professeurs Stéphanois. Au delà des différents soins dont bénéficient les patients du CHU de Béjaïa, cette coopération a aussi pour objectif de perfectionner la formation de son personnel médical. Plusieurs médecins généralistes, 22 psychologues, 12 psychiatres, 50 paramédicaux et 300 praticiens et étudiants en Gériatrie, et 36 hygiénistes, ont bénéficié d’une formation dans le cadre de ce partenariat, selon un bilan établi par le bureau de l'information, de la communication et d'audio-visuel du CHU de Béjaïa.

B. S.