Des pilleurs de tuf arrêtés à Timezrit et aux Issers

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Les éléments de la Gendarmerie nationale de Boumerdès ont réussi récemment à arrêter des pilleurs de tuf à Timezrit et aux Issers, localités situées respectivement à l’Est et au Sud-est du chef-lieu de la wilaya. Suite à des informations sûres qui leur sont parvenues, faisant état de la présence de trois camions de gros tonnage remplis de tuf entre les localités de Timezrit et les Issers, les éléments de la Gendarmerie se sont dépêchés sur les lieux où ils ont saisi lesdits véhicules et arrêté leurs conducteurs. L’enquête est en cours en vue de déterminer si les mis en cause ont agi seuls ou avec la complicité d’autres personnes. Il est à signaler que le tuf, minéral comportant du mica et du quartz, est utilisé dans le bâtiment dans certaines régions du pays.

H. A.