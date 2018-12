Des demandeurs de logement assiègent la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Hier en début de matinée, des dizaines de demandeurs de logement (LPA) se sont rassemblés devant le siège de l’APC d’Aïn-Bessem, une commune sise à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest du chef-lieu de Bouira. Par cette action, ils protestent contre le retard dans l’affichage de la liste des bénéficiaires des 100 logements LPA, accordés par les autorités de wilaya au début de l’année en cours. Les demandeurs, dont la majorité est des fonctionnaires du secteur public, dénoncent, ce qu’ils ont qualifié «d’absence totale d’information et de communication de la part des responsables locaux sur l’attribution de ce quota». Les protestataires affirment que la commune d’Aïn-Bessem est la seule au niveau de toute la wilaya qui n’a pas encore attribué son quota de logements LPA. Ils s’interrogent, de ce fait, sur les raisons d’un tel retard : «Les élus locaux responsables de l’attribution de ces logements ne laissent filtrer aucune information sur la liste des bénéficiaires. Nous vivons au rythme des rumeurs au quotidien. Nous nous demandons pourquoi ce retard, et surtout pourquoi ce silence des autorités locales», dira un protestataire joint par téléphone. Selon celui-ci, ni le maire d’Aïn-Bessem, ni aucun responsable local n’ont répondu aux nombreuses doléances des demandeurs de cette formule dont le nombre dépasse 3 000: «Déjà que le quota attribué à notre commune est insuffisant comparé à la grande demande… Les autorités locales doivent revoir leur mode de travail et attribuer ces 100 unités dans la transparence et selon les priorités citées dans la réglementation, comme ça a été fait dans d’autres communes de la wilaya», a-t-il encore ajouté. Hier en début d’après-midi, les protestataires campaient toujours sur leur position, et aucun responsable local ne les a reçus ou rassurés au sujet de l’attribution des logements attendus.

O. K.