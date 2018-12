La marche des libertés sans heurts

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Plusieurs centaines de personnes ont pris part, hier, à la marche des libertés, acte 2, initiée par le comité pour la libération du blogueur Merzouk Touati. Plus nombreux et mieux organisés, les manifestants ont, tout au long de leur trajet (maison de la culture jusqu’à la placette Saïd Mekbel), réclamé la libération du blogueur Merzouk Touati, condamné à 7 ans de prison pour «intelligence avec une puissance étrangère», et de tous les détenus d’opinion. Arrivés au niveau de la placette Saïd Mekbel, les organisateurs de la marche se sont relayés au micro pour réitérer leurs revendications portant notamment sur la libération du blogueur Touati qui, selon eux, a été «injustement incarcéré depuis 23 mois» et le «respect des libertés de la presse et d’expression». La marche, faut-il le signaler, intervient le jour de la célébration de la Journée mondiale des droits de l’Homme. La manifestation s’est déroulée sans heurts et aucun dépassement n’a été enregistré. Même le dispositif de sécurité mis en place s’est fait discret et aucune brigade anti-émeute n’a été déployée ni aux alentours de la maison de la culture ni ailleurs, contrairement à la première marche où des arrestations parmi les manifestants ont été opérées. Le comité pour la libération de Merzouk Touati, organisateur de la marche, compte par cette manifestation faire de la Journée mondiale des droits de l'Homme «une tribune pour porter haut et fort le cri de détresse de tous les détenus d'opinion et pour que chacun de nous tous puisse exercer ses libertés d'expression et d'opinion sans risquer la prison. (…)».

F. A. B.