Cap sur la relance de l’investissement privé

Par DDK | Il ya 1 heure | 245 lecture(s)

Pas moins de 22 arrêtés de concession de terrain et deux permis de construire ont été attribués avant-hier au profit d’investisseurs dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

C’était lors d’une cérémonie organisée à cet effet au siège de la wilaya et présidée par le wali. Les autorisations de concession pour ces investisseurs sont localisées dans la zone d’activités de Fréha sur une superficie de 22,7 hectares pour un montant global de 6,93 milliards de dinars. Ces projets vont générer 1 329 postes d’emploi. Les deux permis de construire, quant à eux, ont été attribués aux investisseurs au niveau de deux communes : Ouadhias pour la construction d’une clinique privée, et Iflissen pour la réalisation d’un relais routier. Les projets auxquels sont destinées les concessions regroupent des activités de recyclage de plusieurs matières et de transformation de différents matériaux, ainsi que des projets touristiques et de services. Il s’agit entre autres du recyclage de matières plastiques, abattoir bovin et ovin, une unité de lait et dérivés, hôtel à Draâ El-Mizan, plate-forme logistique, fabrication de tables et chaises, fabrication de systèmes d’irrigation, unité de rénovation de véhicules, fabrication de matelas et couettes, fabrication de produits hygiéniques et transformation métallique. La wali a, à l’occasion, annoncé «la création d’un guichet unique destiné à faciliter l’étude des dossiers d’investissements. Ce guichet, sera placé auprès du chef du cabinet du wali. Il regroupera l’ensemble des chefs de service de chaque direction, concernés par le dossier de l’investissement», a-t-il expliqué, ajoutant que cela permettra de «traiter les dossiers avec sérénité, gagner du temps et mettre fin à la déliquescence et la nonchalance dans le traitement des dossiers.» Le wali Chater a souligné, également que cette opération «s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Etat d’encourager l’investissement productif générateur d’emplois et de richesses pour le pays et le citoyen». Le wali a soutenu aussi que «la dichotomie public - privé devra cesser et l’investissement national privé doit être encouragé et accompagné». Il a été, par ailleurs, procédé lors de cette cérémonie, à la remise de prix aux artisans locaux qui se sont distingués au niveau local et national, en offrant à la wilaya de Tizi-Ouzou 13 prix nationaux sur les 18 créés depuis 2002.

Kamela Haddoum.