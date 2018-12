Quatre personnes sauvées in extremis

Par DDK | Il ya 33 minutes | 25 lecture(s)

Quatre personnes victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone ont été secourues, hier, et sauvées d'une mort certaine par les pompiers. Les victimes, âgées entre 7 et 49 ans et issues d’une même famille, ont été retrouvées au bord de l'asphyxie dans un état critique lors de l'intervention des pompiers, au petit matin vers 6h, dans une maison à la cité 5 Juillet, dans la commune de Sour El-Ghozlane, a-t-on appris de sources locales. C’est l’un des membres de cette famille qui avait alerté les services de la Protection civile, qui sont intervenus à temps. Les quatre victimes souffraient de maux de tête et de vomissements, ajoute la même source, soulignant que les pompiers ont évacué les victimes vers l'hôpital de Sour El-Ghozlane après leur avoir prodigué les premiers soins sur place.

O. K.