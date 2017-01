«On sera prêts pour la reprise»

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Le gardien de but de la JSM Béjaïa, Yacine Djabaret, parle dans cet entretien du bilan de l’équipe, du stage de Sétif et des objectif tracés.

La Dépêche de Kabylie : Comment évaluez-vous le bilan de votre équipe après 15 matchs disputés ?

Yacine Djabaret : Je crois qu’il est positif, du moment que nous avons achevé cette première manche sur le podium. On aurait pu faire mieux, j’en conviens, car nous avons laissé filer quelques points à domicile. Mais il faut savoir aussi que nous avons ramené neuf points de l’extérieur (2 victoires et 3 nuls). Ceci dit, nous allons tenter de mettre à profit cet arrêt du championnat pour travailler davantage tous les aspects et revoir ce qui n’a pas bien fonctionné durant la phase aller.

Qu’attendez-vous de ce stage à Sétif ?

Comme l’année passée à la même période, nous nous sommes préparés aussi à l’école d’El Vaz qui offre toutes les commodités de base pour une préparation de qualité. À nous, donc, d’en profiter pour travailler nos insuffisances et réussir notre préparation hivernale. Notre objectif sera de nous tenir prêts pour la suite du championnat avec comme leitmotiv, demeurer sur le podium jusqu’en fin de saison pour réaliser notre objectif d’accession fixé à l’intersaison.

Qu’avez-vous à dire à vos supporters ?

Je leur demande de rester toujours derrière leur équipe comme ils nous ont habitués à le faire depuis le début du championnat. Je leur promets qu’on se donnera à fond durant le reste du parcours pour leur procurer d’autres joies. Qu’ils soient, enfin, rassurés qu’on fera notre possible pour leur offrir l’accession en fin de saison.

Propos recueillis par B Ouari.