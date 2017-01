Medioni en amical cet après-midi

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 386 lecture(s)

Les joueurs du MOB, qui poursuivent leur préparation à Temouchent, vont affronter cet après-midi, en amical, la formation de Medioni d’Oran.

En stage bloqué depuis lundi dernier, les camarades de Boucherit joueront leur premier mach test cet après-midi, histoire de travailler leurs automatismes après avoir bouclé leur premier cycle de préparation à Béjaïa, axé essentiellement sur le volet physique. Pour rappel, les Vert et Noir ont pris leurs quartiers à Temouchent pour un stage précompétitif d’une dizaine de jours. «L’objectif premier de ce regroupement est de travailler l’aspect technico-tactique avec, bien évidemment, deux à trois matchs amicaux, pour évaluer le collectif de notre groupe et apporter les correctifs nécessaires», déclarait l’entraineur Mohamed Henkouche à la veille du déplacement de l’équipe à l’ouest du pays. à noter que l’équipe de Medioni Ouahran est sociétaire de la ligue 2 du championnat amateur. Le rendez-vous sera, aussi, pour l’équipe, une opportunité pour travailler davantage la cohésion entre les anciens joueurs et les nouvelles recrues. Pour ce qui est de l’effectif, le coach béjaoui ne peut pas compter sur Baouali, Boulemdais et Athmani pour cette joute amicale. Le premier est retenu chez lui, à Alger, suite au décès de son grand-père, alors que Boulemdais et Athmani n’ont pas pu prendre l’avion à partir de Constantine à cause des chutes de neige que connait la capitale de l’est ces derniers jours.

Amine Kaci