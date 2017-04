Graves incidents à Bir Ghbalou

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Cette 27e journée qui n'a engendré aucun changement en tête du classement aura été surtout marquée par les incidents ayant émaillé la rencontre ES Bir Ghbalou -USM Draâ Ben Khedda.

Le match en question n'est pas allé à son terme. En effet, la bête immonde a de nouveau frappé. L’arbitre n’a pas pu reprendre la partie en seconde mi-temps et en raison des scènes de violences qui ont émaillé la fin de la première période, avec le jet de toutes sortes de projectiles sur le terrain, l’arbitre et le délégué ont demandé du renfort au service d’ordre pour reprendre en seconde mi-temps.

Mais les joueurs de l’USM Draâ Ben Khedda et même les arbitres ne pouvaient regagner le terrain. Ce qui a donc poussé le référée à mettre fin à la partie, en attendant que la ligue régionale statuera sur cette nouvelle affaire.

D’après les dirigeants de l’USMDBK, l’équipe n’est arrivée à Draâ Ben Khedda que vers les coups de 22h30 et il a fallu des renforts du service d’ordre pour qu’elle quitte la ville de Bir Ghbalou et le stade. Mais la surprise du jour est incontestablement la première défaite de la saison du CRB Kherrata à domicile face à l’Olympique d’Akbou, mais aussi celle de la JS M’Chedellah devant le MC Bouira.

Quant au derby de Bordj Menaeiel ayant opposé les Coquelicots au Widad, il s’est terminé comme il avait commencé. À noter le très large succès de Gouraya de Bejaïa face à la lanterne rouge sur le score très révélateur de sept buts à un (7- 1). L’ERB Ouled Moussa a eu le dernier mot quoique difficilement lors de sa confrontation face à l’ES Draa El Mizan.

En bas du tableau, le CRB Isser a réalisé l’essentiel en remportant son match face à l’ES Timezrit. Enfin, l’Olympique d’El Kseur s’est imposé à domicile face à l’USM Bejaia. Le reste de la saison s’annonce difficile pour les équipes du bas du tableau qui se battent pour le maintien en régionale deux.

Quant aux équipes du haut du classement, les choses sont claires et l’USM Draâ en Khedda est en division régionale une avant l’heure. Les Ciel et Blanc qui n’ont pas joué la seconde période face à l’ES Bir Ghbalou après l’arrêt de la partie à la reprise de jeu, aura certainement gain de match et s’offrira les trois points et au même temps la montée en division supérieure.

Ce week-end, lors de la 28e journée, la bande à Nacer Zekri fêtera son accession en régionale une, au stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou et partagera la joie avec les supporters qui seront certainement au rendez-vous et en grand nombre.

Samy H.