«L’éthique sportive a été bafouée à Bouakeul et à Chlef»

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Le premier responsable de la JSM Béjaïa, Boualem Tiab, a saisi officiellement les présidents de la FAF, de la LFP et de la commission de discipline ainsi que les membres du bureau fédéral, suite aux résultats des rencontres ASMO-USB et ASO-USMB qu’il qualifie «de scandales de fin de saison».

Dans la correspondance en question (dont une copie nous est parvenue), l’on pouvait lire notamment : «J’ai l’honneur de porter réclamation contre les rencontres ASMO-USB (2 - 4) et ASO-USMB (1 - 4), où l’éthique sportive a été bafouée. L’USB, en allant battre l’ASMO à Oran, et l’USMB, pour faire de même contre l’ASO à Chlef, se sont adjugées les deux tickets restants pour l’accession en ligue 1 Mobilis.» M. Tiab s’élèvera énergiquement en interpellant les acteurs du sport roi contre «ces pratiques malsaines qui gangrènent le football national». Ensuite, il rappellera l’autre affaire de la 27e journée ayant opposé son équipe au CRB Aïn Fakroun : «Nous avons eu à subir les pires sévices à Aïn Fakroun : agressions, difficultés d’accéder au stade, menaces... et ce, au vu et au su des commissaires et de l’arbitre du match : preuves audio et vidéos à l’appui», dénonce-t-il. En conclusion, le boss Tiab revient encore une fois sur les deux rencontres citées plus haut, à savoir ASMO - USB et ASO - USMB, qui, à ses yeux, «ont scandalisé les présents à Oran et les téléspectateurs à Chlef (…)», espérant au passage que les faits ne resteront pas impunis. C’est pourquoi, il invite enfin les nouvelles instances du football national «à frapper d’une main de fer à l’encontre des combinards pour que cela serve d’exemple à l’avenir ». Aussi la direction de la JSMB vient de saisir, dans un autre document signé par le secrétaire du club, en l’occurrence Messadi Azzedine, les présidents de la FAF et de la LFP. Dans cette missive, l’on pouvait lire notamment : «Nous ne pouvons nous taire devant l’opprobre qui s’est produit à Oran et à Chlef, car les résultats finaux des rencontres ASMO-USB (2-4) et ASO-USMB (1-4) sont carrément illogiques et extravagants et portent atteinte à l’éthique sportive. Pour cela, nous vous demandons l’application stricte de l’article 118 du code de discipline, institué par la LFP, pour endiguer le phénomène de la corruption dans le championnat de ligue 2 Mobilis.» Et de poursuivre. «Aussi, nous plaçons tous nos espoirs en vous pour le respect de l’article 80 du code disciplinaire à l’encontre du président de l’US Biskra, Brahim Saou, après le verdict du tribunal d’Annaba qui vient de lui infliger une peine de trois ans de prison ferme dans l’affaire de corruption du match USM Annaba - US Biskra de la saison passée. Ce même article stipule une radiation à vie du contrevenant et la suspension de l’équipe pour la saison en cours et la rétrogradation du club en division inférieure».

B Ouari.