«Je ne tournerai jamais le dos au MOB»

Dans cet entretien, le défenseur Sofiane Baouali parle, notamment, de la relégation de son équipe et de son avenir.

La Dépêche de Kabylie : Un commentaire sur le match contre l’USMBA ?



Sofiane Baouali : Je pense qu’on a réalisé l’une des meilleures prestations depuis un bon moment. On avait les moyens de gagner ce match, tant on a raté beaucoup d’occasions de scorer. Hélas, on a craqué en seconde période par manque de compétition et de préparation. Cela dit, on va continuer à jouer correctement et honnêtement par respect aux couleurs du club et à l’éthique sportive.

Quel sentiment avez-vous sur la situation du club ?

Ca fait très mal de voir le club vivre des moments difficiles. Il y a 4 mois en arrière, on a joué la finale de la coupe de la CAF et aujourd’hui on est relégués en Ligue 2 Mobilis. C’est à n’y comprendre rien !

Quelles sont les raisons d’après vous ?

Le départ de beaucoup de joueurs, cadres de surcroit, la saison dernière et la mauvaise gestion de l’après coupe de la CAF sont notamment les raisons de la situation que vit le club. Je dois ajouter qu’il n’est pas normal qu’on reporte les matchs de championnat pour les clubs qui participent aux compétitions africaines, alors qu’avec nous, on nous imposait de jouer un match avancé avant chaque départ en Afrique. Ce n’est pas normal tout ça ! Aussi, il ne faut pas oublier que l’absence des dirigeants a influé négativement sur le rendement de chaque joueur.

Maintenant que le club est relégué en Ligue 2, qu’en est-il de votre avenir ?



En étant le plus ancien joueur actuellement au MOB, je ne peux tourner le dos au club qui m’a tout donné. Je serai à la disposition des futurs dirigeants s’ils pensent que je pourrai donner un plus, car les Crabes méritent plus de sacrifices de notre part.

Vous avez sûrement un message à lancer aux supporters…

Les Crabes sont connus pour leur fidélité au club et ils ne sont plus à présenter. Ils doivent continuer à le soutenir, car les joueurs en ont besoin. La saison prochaine, avec l’aide de tout un chacun et la conjugaison des efforts de tous, le MOB pourra revenir en ligue 1.

Propos recueillis par Z. H.