La fête gâchée

Les demi-finales de la coupe de wilaya de Tizi-Ouzou se sont déroulées avant-hier.

Un carré d’as marqué malheureusement par l’arrêt de la partie qui opposait le FC Tadmaït à la JSC Ouacifs au stade 1er novembre. Des incidents regrettables sont survenus à la 88’ de jeu, juste après l’égalisation par la JSC Ouacifs sur penalty. Une bagarre générale a éclaté entre les joueurs des deux équipes et dans la mêlée, l’arbitre directeur n’a pas été épargné.

Ce dernier, qui aurait fait l’objet d’une tentative d’agression, a ensuite décidé, après un arrêt de plus d’un quart d’heure, d’arrêter définitivement la partie. Il faut signaler que sans l’intervention du service d’ordre, dépêché en force sur les lieux, la situation aurait pu connaitre des conséquences plus graves. Heureusement, les choses ont fini par rentrer dans l’ordre et le pire a été évité dans cette rencontre qui devait pourtant être une fête. Dans l’autre demi-finale disputée au stade Oukil Ramdane, l’OS Moulediouane s’est imposée devant la JS Tadmaït, dans un match où le fair-play a régné.

Ce fut le cas pour toutes les demi-finales des jeunes catégories qui se sont déroulées dans une ambiance de fête. En effet, aucun dépassement n’est à déplorer lors des six rencontres jouées, marquées par une grande sportivité entre les différents antagonistes. Mais fête fut donc gâchée par ceux censés donner l’exemple aux plus jeunes. Pour rappel, les finales sont prévues pour le 20 mai prochain et verront s’affronter six équipes qui joueront pour le doublé. Il s’agit de l’OS Moulediouane en seniors, du DC Boghni et de l’ES Tigzirt en juniors, du LS Draâ Ben Khedda en cadets et enfin l’ES Tigzirt et le CA Fréha en minimes. Mais après les incidents enregistrés avant-hier, il reste à savoir si ces finales seront maintenues à cette date.

