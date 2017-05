La première session bouclée mercredi

Par DDK | Il ya 35 minutes | 20 lecture(s)

Dans le cadre de son plan de formation, la Ligue de Football de Tizi-Ouzou a organisé un nouveau stage pour entraîneurs licence FAF 1, au niveau de l’auberge de Tizi Rached.

Cette nouvelle promotion a débuté le 17 mai dernier avec la participation de 38 stagiaires, venus de différentes régions de la wilaya de Tizi Ouzou et représentant diverses clubs des deux paliers honneur et pré honneur. Une première session dont la formation fut dispensée par des instructeurs de la FAF, tels Sitouah, Soltani, Remane, Oukaci, Younsi, Kasmi et Kaced. Les participants ont eu droit à une réception organisée en leur honneur à la fin du stage, la semaine dernière. Une cérémonie ponctuée par la remise des attestations aux participants par la direction technique régionale. Pour rappel c’est le dixième stage FAF de différents grades, dont un CAF C, que la Ligue de Tizi-Ouzou a organisés depuis octobre dernier.

S K.