L’APC indexée

Par DDK | Il ya 35 minutes | 11 lecture(s)

Les responsables de l’Association sportive des handicapés de la commune d’Amizour se disent «humiliés par certains élus de l’APC d’Amizour, à leur tête le président de l’APC».

Le président du club, Bouhenni Achour, affirme : «Le P/APC nous a demandé de sortir de son bureau et qu’on aura jamais de siège, même si on saisit le wali ou le ministre, et tout ça s’est déroulé en présence de Moussaoui Settar, vice-président de l’APC». Les membres de l’association se plaignent des autorités locales au niveau de la commune d’Amizour qui, d’après eux, «continuent à les marginaliser en leur déniant le droit d’avoir un siège digne pour récupérer leur matériel qui se trouve au niveau du CSA d’Amizour».

Z. H.