Le club Wifak de Hadjout roi de la discipline

Initialement prévu à Bougara (Blida) les 11 et 12 mai en cours, le premier play-off national des sports boules (pétanque) s’est finalement déroulé à Kadiria, dans la wilaya de Bouira.

Placé sous de l’égide de la fédération algérienne des sports boules, en collaboration avec la ligue de Bouira des sports boules, le premier play-off national de la saison 2017 a été organisé par le club local Étoile Chabab de Kadiria. Pas moins de 64 triplettes, représentants 36 ligues de wilaya, y on pris part. Ainsi, après deux jours de compétition, même en nocturne, c’est l’équipe de Wifak Hadjout, représentée par la triplette Benblida Fouad - Mosbaih Mohamed - Merzoug Fathi, qui s’adjugea la première place devançant, ainsi, le SB Souk Ahras de deux points. La troisième place a été remportée par les Algérois du CRB El Biar. L’EC Kadiria, pour sa part, a raté de peu la deuxième place. Battue in extremis par l’équipe de Souk Ahras, elle termine à la cinquième place. À noter que seuls les trois premiers qui sont récompensés. Cette manifestation sportive a été à la hauteur des larges attentes des amoureux de la pétanque qui ont suivi ces rencontres avec beaucoup d’attention et ont su comment pousser les participants à se transcender, pour réaliser de bons résultats. Au final, c’est la triplette du club Wifak de Hadjout qui s’est distinguée en surclassant ses adversaires, et en s’offrant ce premier play-off national.

M’hena A.