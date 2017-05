«Ces jeunes sont l’avenir du club»

Par DDK | Il ya 55 minutes | 107 lecture(s)

Dans cet entretien, l’entraîneur en chef, Hakim Haned, a aimablement répondu à certaines questions concernant son équipe et le sacre qu’elle a décroché.

La Dépêché de Kabylie : Les U18 de la JSK sont sacrés champions d’Algérie, un mot sur cette consécration?

Haned Hakim : Je pense que c’est une consécration amplement méritée. La bataille a été très difficile, car on a eu affaire à de bonnes équipes qui pouvaient, elles aussi, prétendre au titre. En ce qui nous concerne, c’est vrai qu’on a connu un début difficile, mais au fil des matchs, le groupe à commencé à retrouver ses repères, notamment sur le plan cohésion. On a commencé avec un cocktail de joueurs venus de différents coins de la wilaya. Il lui fallait, donc, un peu de temps. Comme on dit, l’appétit vient en mangeant.

C’est plutôt une grande performance que vous venez de réaliser là, sachant que vos adversaires sont réputés pour leur solidité…

Tout à fait. Vous savez, c’était très difficile de remporter le titre de champion dans un groupe très relevé avec des équipes qui ne sont plus à présenter, à l’image de L’USMA, le Paradou, le CRB, le MCA, l’ASO, l’USMB, le RCK… Nos joueurs y ont cru jusqu’au bout. Ils ont fait preuve d’un grand sérieux, d’une forte détermination tout au long de la saison. Ils voulaient à tout prix remporter le titre et ils l’ont fait les hommes. Bravo à eux !

Le bilan est, donc, plutôt positif, malgré votre élimination prématurée en coupe d’Algérie ?

Pour ne rien vous cacher, la coupe d’Algérie était notre objectif. Mais l’équipe n’était pas prête sur le plan cohésion. On a été éliminés difficilement par le Paradou AC, sur une balle arrêtée, c’était en 32e de finale. Nos joueurs ont réalisé un grand match et n’avaient pas à rougir ce jour là. Après cette élimination, on s’est entièrement consacrés au championnat. Le bilan est des plus positifs.

Selon vous, à quoi est due cette réussite?

Je pense que c’est un tout : le sérieux et la volonté des joueurs, les moyens mis à notre disposition par la direction du club, le modeste savoir-faire des entraîneurs et le soutien des staffs dirigeant, médical et technique.

On vous laisse conclure…

D’abord, je tiens, en mon nom et celui de mon collègue Karim Idres, à féliciter encore une fois les joueurs pour ce titre. Je tiens, aussi, à remercier nos supporters, sans oublier la direction du club et tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à ce succès. Je dirai aussi que notre plus cher souhait, en tant qu’entraîneurs, c’est de retrouver dans un proche avenir quelques uns des joueurs en équipe fanion. C’est l’objectif principal.

Propos recueillis par S. K.