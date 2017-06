Deux pugilistes de la JS Timezrit présents

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

La JS Timezrit sera représentée par deux boxeurs au championnat d’Afrique, prévu du 17 au 25 juin 2017 à Brazzaville (Congo), a-t-on appris mercredi auprès du staff de cette formation.

Il s’agit de Benbaziz Redha (60 kg) et Hamachi Fahem (56 kg). Le staff technique de la formation n’Ath Yemmel, sous la direction de l’ancien boxeur international Abdelghani Kenzi, s’est assigné l’objectif de revenir avec deux médailles. Pour rappel, les vainqueurs lors de ce championnat se qualifieront aux Mondiaux 2017, qui se tiendront à Hambourg, en Allemagne. «C’est un événement majeur pour le continent qui cadre avec 2017, l’année de l’Afrique », a déclaré Dr Ching-Kuo Wu, le Président de l’AIBA. Les deux pugilistes de Timezrit, veulent marquer de leur empreinte ce rendez-vous africain, en s’offrant le vermeille, pour se frayer une place au prochain championnat du monde, qu’abritera la ville d’Hambourg. Les deux représentants de l’ES Timezrit se sont bien préparés et sont animés d’une grande volonté de s’illustrer à Brazzaville, et honorer comme il se doit les couleurs nationales et celles de la région de Timezrit. Une chose est certaine, Benbaziz Redha et Hamachi Fahem, sont déterminés plus que jamais à rafler la mise.

Samy H.