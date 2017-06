Le prochain stage prévu le 28 août

Par DDK | Il ya 15 minutes | 4 lecture(s)

En prévision des deux matchs qui attendent les Verts dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde 2018 face à la Zambie, en aller retour pendant dix jours, le sélectionneur national, en collaboration avec les membres de son staff, a décidé de programmer le prochain stage pour le 28 août au CTN de Sidi Moussa.

Lucas Alcaraz, qui a bien débuté avec la sélection nationale en réussissant deux victoires, dont une en officiel face au Togo dans le cadre des qualifications à la CAN 2019, est rentré en Espagne, avant-hier, en compagnie de ses deux assistants espagnols. Avant son départ chez lui, il s’est réuni avec le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, en présence du manager général Hakim Medane. Une rencontre qui a tourné autour de la préparation des prochaines échéances qui attendent les coéquipiers de Mahrez dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde 2018 et la CAN 2019. Les deux prochains matchs des Fennecs face à la Zambie sont décisifs et le technicien espagnol garde espoir de voir l’Algérie réussir la passe de trois, en prenant part au Mondial de la Russie 2018.

Alcaraz sera de retour la semaine prochaine

Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, sera de retour en Algérie la semaine prochaine, pour assister aux matchs des demi-finales de la coupe d’Algérie entre le MCA et l’ESS et le CRB et l’USMBA. Il sera aussi présent lors de la finale prévue le 5 juillet. Le coach national ne veut rien laisser au hasard et compte ratisser large, pour préparer, comme il se doit, les deux matchs face à la Zambie, où les six points mis en jeu sont d’une grande importance pour la suite du parcours et pour garder les chances intactes pour la qualification au mondial de la Russie 2018.

Un stage de l’équipe nationale des locaux après la finale de Dame coupe

Chargé également de l’équipe nationale des joueurs locaux, Alcaraz sera appelé à programmer un mini-stage de quelques jours au centre technique national de Sidi Moussa, qui aura lieu juste après la finale de la coupe d’Algérie, pour se projeter sur la préparation des éliminatoires du CHAN 2018 et cette double confrontation face à la sélection libyenne au mois d’août prochain. Pour dire que le staff technique national ne veut rien laisser au hasard, pour bien préparer les prochaines échéances des deux sélections nationales A et A’. Du pain sur la planche, attend, donc Lucas Alacarz qui sera, de plus en plus, soumis à une forte pression, du moment que les responsables de l’instance fédérale, à leur tête Khereddine Zetchi, ont mis la barre très haut, avec comme objectifs la qualifications à la CAN 2019 et tenter le coup pour aller en Russie 2018 et réussir une troisième qualification de suite à un mondial pour l’équipe nationale A, et une qualification au CHAN 2018 pour la sélection nationale des joueurs locaux.

Aomar Moussi