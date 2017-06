Le FC Tadmaït en deuil

Par DDK | Il ya 51 minutes | 183 lecture(s)

La famille sportive du FC Tadmaït est endeuillée une nouvelle fois depuis la semaine passée. Après le tragique accident de la route qui a coûté la vie au jeune athlète des U17 Hamadane Ahmed, cette fois c’est un autre athlète de l’équipe minime (U15) du même club qui est décédé en se noyant dans l’oued Sébaou, sis entre Sidi Naâmane et Tadmaït.

Le corps sans vie du jeune M’hend Ilourmane a été retiré du fond de la rivière et a été transféré à la morgue de l’hôpital Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou. Il a été enterré, dimanche dernier, dans son village natal Thizit à Iferhounène. Son entraîneur Meziane Mohamed, dit Mouh Arezki, était sous le choc et ne pouvait retenir ses larmes : «C’était un joueur de qualité, discipliné et sérieux dans le travail. Il jouait comme milieu de terrain offensif. C’est une triste nouvelle et on est tous sous le choc après cette nouvelle disparition de l’un de nos athlètes», dira-t-il. Et de conclure : «C’est le destin, que voulez-vous ! Que Dieu l’accueille en Son vaste Paradis et toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches». La veille de l’enterrement, les dirigeants du FC Tadmaït étaient tous présents à Tadmaït où habitait le défunt Ilourmane M’hend avec sa famille, avant qu’il ne soit transporté vers son village natal Thizit et enterré en présence d’une foule nombreuse venue lui rendre un dernier hommage.

M. B.