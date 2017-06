«Ma priorité reste la JSK»

Par DDK | Il ya 43 minutes | 79 lecture(s)

Joint hier en début d’après-midi, l’attaquant du RC Relizane, Mourad Benayad, a bien voulu parler de son éventuel transfert à la JSK.

La Dépêche de Kabylie : On chuchote avec insistance votre signature imminente au profit du club kabyle. Qu’en est-il exactement ?

Benayad Mourad : Pour le moment, rien n’est prévu. La direction de la JSK a contacté mon agent pour relancer le sujet de mon transfert. Il m’a informé qu’il s’est mis d’accord avec la direction du club pour fixer prochainement un rendez-vous, afin d’entamer les négociations.

Vous n’avez, donc, encore rien négocié ?

Jusque-là, nous n’avons, effectivement, rien négocié. J’ai discuté avec le président à la fin du match retour joué à Tizi-Ouzou avec mon équipe. J’étais très emballé par le projet sportif qui m’a été présenté et qu’il compte mettre en application dès la saison prochaine. La direction du club m’a fait savoir qu’elle veut monter une grande équipe et j’ai donné mon accord de principe, pour faire partie de ce renouveau.

On dit que vous êtes convoité par plusieurs autres grosses cylindrées de la Ligue 1, est-ce vrai ?

Tout à fait. J’ai des contacts avec le MCA, l’USMA, l’ESS et le MCO. Mais je n’ai encore rien tranché. J’ai donné mon accord de principe à la JSK et je ne peux pas me dérober. J’attends d’abord la décision de la direction de la JSK, et ce n’est qu’après ça que je verrai ce qu’il y a lieu à faire.

Donc pour vous, la priorité c’est la JSK ?

Oui, je suis intéressé de rejoindre la JSK. C’est un grand club et c’est un honneur de jouer pour cette grande équipe qui n’est plus à présenter. La direction de la JSK sait que je suis encore lié par un contrat avec le RC Relizane. Maintenant, pour le reste, tout dépendra des négociations qu’on entamera dans les tous prochains jours. J’espère qu’on va trouver un terrain d’entente et que je finaliserai rapidement mon transfert à la JSK.

Entretien réalisé par S. Klari