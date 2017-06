Neghiz signera avant la fin de la semaine

Par DDK | Il ya 17 minutes | 42 lecture(s)

Le nouvel entraîneur du MO Béjaïa, Nabil Neghiz, qui a tout conclu avec le président Rezki Mustapha, est attendu à Béjaïa-ville au troisième jour de l’Aïd El Fitr.En effet, l’ex-coach adjoint de Christian Gourcuff devra signer son contrat d’une saison, qui va le lier au club béjaoui, avant la fin de cette semaine. Par la suite, il sera présenté à la presse au cours d’une conférence aux côtés de Mustapha Rezki. A noter que le nouveau coach du MOB aura pour objectif de remettre cette équipe à sa réelle place dès la saison prochaine, c'est-à-dire en Ligue 1 mobilis. Neghiz aura aussi carte blanche pour le recrutement des joueurs cet été et des membres qui composeront son staff. Pour dire que Nabil Neghiz compte bien faire le ménage et un grand chantier l’attend, pour redresser la barre au MOB et lui redonner un nouveau souffle, dès la reprise des entraînements. Ces derniers devront débuter lors de la deuxième moitié du mois prochain (juillet).

Sidibé ne s’est pas présenté à la CRL

Le milieu de terrain Sidibé ne s’est pas présenté à la CRL la semaine passée, comme c’était le cas pour les autres joueurs qui avaient saisi cette structure pour réclamer leur argent. A rappeler que le joueur malien est sur le départ, sachant que nombre de clubs sont sur ses traces, à l’image de l’USM Alger qui insiste pour l’avoir cet été. L’on apprendra que le vice-président des Rouge et Noir, en l’occurrence Rebouh Haddad, n’attend que le verdict prévu le 3 juillet prochain, pour passer à l’action et entrer en négociations avec ce milieu de terrain de charme dans le but de le convaincre d’emboîter le pas à son coéquipier, Fawzi Yaya, qui a signé trois saisons au profit du club usmiste, et de retrouver l’attaquant Okacha Hamzaoui.

A. M.