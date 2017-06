Noura convoité par la JSM Skikda et l’O Médéa

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Le capitaine d’équipe de l’US Béni Douala Wassim Noura est très courtisé durant ce mercato. Deux clubs de Ligue 2 mobilis sont sur ses traces. Il s’agit de la JSM Béjaïa et de la JSM Skikda. Alors qu’un club de Ligue 1 mobilis le veut aussi et il s’agit de l’Olympique Médéa. C’est ce que nous a confirmé, hier, le joueur au téléphone: «Tout à fait, j’ai été contacté par la direction de la JSMB et un manager qui m’a proposé à la JSM Skikda. Quant au contact avec l’O Médéa, j’ai eu une discussion avec le coach Sid Ahmed Slimani». Wassim Noura, auteur d’une belle saison avec l’US Béni Douala et qui a raté de peu l’accession en Ligue 2, en la cédant au RC Kouba au goal-average particulier, est bien parti pour changer d’air cette saison et évoluer dans un club de palier supérieur que la division nationale amateur. Tout devra s’éclaircir d’ici les prochains jours. Le joueur se dit très confiant et veut bien donner une autre dimension à sa carrière, en portant les couleurs d’un club de Ligue 2 ou 1 professionnelle dès la prochaine saison.

A. M.