Battre les Libyens et prendre option pour la qualif’

La formation de l’USM Alger a rallié, hier, la Tunisie pour en découdre, demain, avec son homologue d’Ahly de Tripoli pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la phase des groupes. Un match qui revêt d’une grande importance pour les poulains de Paul Put qui doivent s’imposer pour prendre option pour la qualification aux ¼ de finale de cette compétition continentale la plus prestigieuse. Ayant pris les commandes du groupe B, avec 7 points dans leur compte aux côtés de leur adversaire du jour, l’Ahly de Tripoli, les camarades de Benmoussa sont appelés à confirmer leur dernier succès réalisé face au Zamalek (2 - 0), en cherchant une victoire en Tunisie face aux Libyens demain soir à 19h. Cette chaude empoignade entre les co-leaders sera déterminante pour la suite du parcours et un succès des Usmistes leur permettra de franchir un grand pas vers le prochain tour, sachant que le dernier match face au Caps United, prévu le 9 juillet, sera une simple formalité. Ce match face aux Libyens sera officié par un trio arbitral éthiopien, avec Bamlak Tessema Weysa comme directeur de jeu. Le deuxième match de cette avant-dernière journée, opposera Caps United au Zamalek dimanche prochain à Harare.

