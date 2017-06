Djabout attendu hier soir ou aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

L’attaquant Adil Djabout était attendu hier soir ou aujourd’hui, pour finaliser avec le club kabyle, après avoir donné son accord de principe au président Hannachi. Joint au début de l’après-midi d’hier, le joueur a affirmé qu’il sera à Tizi-Ouzou d’un moment à un autre : «Je rallierai la ville des Genêts ce soir ou, au plus tard, demain. Mon père a des affaires à régler et je l’attends pour qu’on fasse le déplacement ensemble. Je négocierai avec le président Hannachi et Incha’Allah, on trouvera un terrain d’entente pour officialiser ma venue à la JSK», a-t-il déclaré.

M. L.