Le président Gora annonce sa démission

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Le président de l’IB Lakhdaria, Mohamed Gora, qui évolue en DNA (division nationale amateur), annonce son départ du club. À la tête du club de l’ex-Palestro durant 18 saisons, il a motivé son départ par son état de santé qui ne lui permet de supporter aucune pression, ainsi que des considérations familiales. Ce n’est pas la première fois que Gora fait une telle déclaration avant de se rétracter. Néanmoins, cette fois il se veut catégorique : «C’est bon, je ne reviendrais plus sur ma décision. Je ne peux plus supporter ou subir la pression exercée sur ma personne durant toute la saison, notamment par le comportement de certaines personnes dont le seul but n’est autre que de me déstabiliser ainsi que l’équipe», déclarera-t-il. Et de poursuivre : «Il est temps à ce que je m’occupe de ma propre famille que je présume avoir beaucoup négligée». Par ailleurs, la saison n’était pas de tout repos pour le club de Lakhdaria qui a difficilement assuré son maintien en DNA, en terminant à la septième place mais pas très loin du premier reléguable, le RC Boumerdès. Mais pour Gora, c’est un bilan positif compte tenu du manque de moyens et autres couacs dont avait buté le club. Toutefois, une AG Ordinaire est prévue le 5 juillet prochain pour la présentation des bilans (moral et financier). C’est cette date qu’aurait choisit Gora pour présenter officiellement sa démission aux membres de l’assemblée. Sera-t-elle acceptée ou serait-il ramené à de meilleurs sentiments pour reprendre les règnes de l’équipe pour la 19ème saison de suite ?

M’hena A.