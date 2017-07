La JS Barbacha s’incline en finale

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

La JF Kouba a remporté la coupe d’Algérie de basket-ball (minimes filles), en battant, en finale, la JS Barbacha sur le score de 73 à 31, vendredi, à la salle OMS de Cherraga. Le score était à la fin de la première mi-temps de 20 à 7, en faveur des Algéroises. Ainsi et après un parcours sans fautes, les filles de Barbacha sont tombées sur une équipe plus forte qu’elles, mais les coéquipières de la capitaine d’équipe Kitoune Sabra n’ont pas à rougir de cette défaite pour leur première finale dans l’histoire du club, créé en 2011. En fin de partie, Omar Touati entraîneur de la JSB, dira : «Malgré la défaite, je félicite l'ensemble des joueuses et dirigeants de la JSB sans oublier l'immense public de Barbacha qui s'est déplacé à Alger pour soutenir leurs représentantes. C'est un honneur pour notre région d'arriver en finale de la coupe d'Algérie. C’étais un match difficile face à cette coriace formation de Kouba, composée de joueuses d’expériences, et qui dispose de beaucoup plus de moyens que nous. Mes joueuses se sont défendu bec et ongle et je les remercie pour leur belle prestation. Mais je dirais que c’est surtout le manque d'expérience et la fatigue qui ont fait la déférence aujourd'hui.» De son côté, Assoul Rafik, entraîneur-adjoint, soulignera : «Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. On n’a pas à rougir de cette défaite. Je dirais bravo les filles vous êtes notre fierté. C’est déjà un exploit d’arriver en finale pour la première fois et on est très heureux.»

Samy H.