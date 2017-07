Encore un attaquant et un gardien pour clore le recrutement

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

Les responsables de la JSM Béjaïa, à leur tête le directeur général de la SSPA, Karim Doudane, ne peuvent cacher leur satisfaction. Ils ont réussi à faire signer pas moins de neuf joueurs ciblés pour renforcer les compartiments de l’équipe, dans la perspective de la saison prochaine. Toutefois et au vu du profil de chaque nouvelle recrue, l’on déduit que la part du lion revient au milieu du terrain avec l’engagement de quatre joueurs de ce compartiment. Il s’agit de Mohamed Benchaira et Salah Séghir (ex-US Biskra), Kamel Belmessaoud (ex-USBD) et Djarbou (ex-CAB). Ceci en plus des deux attaquants, Belgherbi (ex-USB) et Bensayeh (ex-USBD), de l’axial Aklil (ex-USB), du latéral gauche, Abdelli (ex-ABS) et du portier Benmeddour (ex-ASK). Cela dit et selon une source proche de la direction, il ne reste qu’à conclure avec un autre gardien de but et un attaquant de métier pour boucler cette opération. À ce propos, l’on parle notamment de la piste Ziaya (ASMO) qui serait relancée par les Béjaouis en vue de faire venir cet attaquant chevronné de 33 ans à la JSMB. D’autres pistes sont à présent explorées par les responsables du club, de concert avec le staff technique, pour mener à bien ce mercato avant le début de la préparation de la nouvelle saison footballistique.

B. Ouari