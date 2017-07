Par DDK | Il ya 26 minutes | 83 lecture(s)

Selon une source proche de la direction kabyle, le président Hannachi recrutera encore quatre joueurs, pour clore le recrutement de ce mercato estival.

En effet, la direction kabyle recrutera encore un défenseur axial, un meneur de jeu et deux attaquants, dont un avant-centre de pointe, pour renforcer les rangs des Canaris pour la saison prochaine. Ayant déjà assuré les services des défenseurs Saâdou et Cheti, du milieu de terrain Boukhenchouche et de l’attaquant Djabout, qui ont signé leurs contrats respectifs, la JSK veut encore recruter quatre autres éléments. Selon toujours notre source, des noms de joueurs nigérians, camerounais et immigrés sont sur le calepin du boss kabyle, en attendant de leur envoyer des invitations dans les prochaines heures. Confronté à des problèmes financiers, le président Hannachi n’a pas pu enrôler tous les éléments qu’il a contactés, comme Sidhoum, qui a opté pour l’ESS, ou El Amali, qui a choisi le MCO. Cependant, le chairman kabyle multiplie les contacts dans l’objectif de clore son recrutement pour se consacrer, pleinement, à la préparation de l’intersaison. Même s’il n’a pas encore réussi à recruter de grands noms, le chairman kabyle ne se décourage pas, pour autant, pour trouver les oiseux rares sur le marché. Son seul objectif est de réussir un bon recrutement pour que la JSK prétende à concurrencer les grandes cylindrées du championnat, à l’instar de l’ESS, le MCA, l’USMA et le CRB.

Zerguine attend d’être fixé sur son sort

Le centre avant des Canaris, Youcef Zerguine, attend toujours de rencontrer ses dirigeants, pour aborder la question de son avenir avec le club. Même si son nom figure sur la liste des libérés, le joueur veut rencontrer ses dirigeants, pour négocier son départ. Selon une source fiable, le joueur compterait réclamer l’argent que le club lui doit encore. Reste à savoir maintenant s’il trouvera un accord avec ses responsables. C’est ce qu’on saura dans les toutes prochaines journées. À signaler, en outre, que d’autres joueurs ont refusé de partir sans leur argent, à l’instar de Boualouidet, Mebarki, Berchiche et autres.

Le stage maintenu pour samedi

Selon une source proche de la direction kabyle, le stage estival débutera comme prévu, à savoir samedi prochain, pour permettre au staff technique de préparer la nouvelle saison 2017- 2018. Ainsi, les équipiers de Redouani devront entamer les entraînements samedi à Tikjda, sous la houlette du coach Mourad Rahmouni. Ce dernier a déjà tracé son plan de travail, pour préparer ses poulains en prévision de la nouvelle saison qui débutera, pour rappel, le 25 août prochain.

M. L.