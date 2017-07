Hamdi Miloud dit non

Par DDK | Il ya 27 minutes | 63 lecture(s)

L’ex-entraîneur de l’USM Alger, Miloud Hamdi, qui a demandé un temps de réflexion pour répondre à la direction du MOB, a envoyé un message au président du conseil de gestion dans lequel il a exprimé son regret de ne pouvoir entrainer le MOB la saison prochaine, car ayant des touches plus importantes avec un club du Golfe. Rappelons que Hamdi était à Béjaïa, avant-hier, pour négocier son probable transfert au MOB où les dirigeants lui ont proposé un salaire de 150 millions de centimes.

La CRL rendra le verdict incessamment

Le nouveau président de la commission des recours et des litiges a entendu, hier matin, les dirigeants du MOB, à leur tête Mustapha Rezki, concernant le conflit opposant six joueurs à la direction du club des martyrs. De son côté, le premier responsable de la CRL leur a promis de communiquer le verdict incessamment. Signalons que les six joueurs sont Sidibé, Salhi, Khadir, Lakhdari, Bentayeb et Messaadia.

Z. H.