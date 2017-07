Quel entraîneur pour Rezki ?

Par DDK | Il ya 45 minutes | 74 lecture(s)

La direction du MOB n’a pas encore recruté un entraîneur capable de mener le navire du club vers l’objectif tracé par la direction, à savoir l’accession en Ligue 1.

Après l’échec des négociations avec Neghiz, Bouarata et Hamdi, le président du conseil de gestion, Mustapha Rezki, doit accélérer les recherches pour trouver le coach idéal même si plusieurs CV sont sur sa table, à l’image de Leknaoui, Abbes et Said Hammouche. La majorité des équipes des deux ligues ont repris ou sont sur le point de reprendre les entraînements, car la reprise de la compétition est fixée au 25 août prochain, soit un mois et 10 jours, une période suffisante pour réaliser une belle préparation d’intersaison qui sera ponctuée par un stage en Tunisie et un semi-stage ici en Algérie.

Baouali Sofiane renouvellera pour 2 ans

Le plus ancien joueur du MOB, Baouali Sofiane, a tout conclu, avant-hier, avec la direction pour renouveler pour deux nouvelles saisons avec les Vert et Noir. Malgré les offres de plusieurs clubs des Ligues 1 et 2, l’enfant de Reghaia a choisi la stabilité avec le club où il a passé six ans et connu des moments de joie et de consécrations, à l’image de l’accession en Ligue 1, la coupe d’Algérie et la finale de la coupe de la CAF.

Les Crabes recevront l’ASMO en début du championnat…

La LNF a dévoilé, avant-hier, le calendrier du championnat de Ligue 2 où le MOB recevra, pour le compte de première journée, l’ASMO avant de se déplacer consécutivement à Kouba et El Eulma pour en découdre avec le RCK et le MCEE. Le calendrier est très favorables aux Crabes qui joueront sept matchs à domicile pour le compte de la phase aller, alors qu’au retour ils joueront neuf matchs à domicile, y compris le derby béjaoui, une aubaine pour les camarades de Rahal s’ils arrivent à faire le plein lors de la première manche et de bien gérer la seconde.

… Le derby béjaoui programmé pour la 10ème journée

Le match que toute la population béjaouie attend avec impatience, à savoir le derby MOB -JSMB est programmé pour la 10ème journée où c’est le MOB qui recevra à l’aller et sera considéré en déplacement lors de la 25ème journée. Donc, une occasion pour la JSMB de jouer trois matchs de suite à domicile lors de la phase aller et au MOB de jouer autant lors de la phase retour.

Z. H.