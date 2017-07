Plusieurs équipes attendues

Par DDK | Il ya 34 minutes | 36 lecture(s)

Initialement prévu à partir d’avant-hier vendredi, le stage bloqué de la sélection féminine de football conduite par l’entraîneur Azeddine Chih débutera finalement cette semaine à Tikjda. En effet, la sélection nationale qui était en Jordanie en juin dernier dans un stage de préparation similaire en prévision des éliminatoires de la CAN 2018, où elle avait disputé une rencontre amicale face à leur homologue Jordaniennes, remportée par les capées de l’entraîneur Azeddine Chih sur le score de 1 à 0, sera au grand complet à Tikjda pour poursuivre sa préparation en en altitude. Après avoir annulé son stage prévu en Tunisie, la JS Kabylie a finalement opté pour Tikjda pour entamer sa préparation d’intersaisons. Les protégés du tandem Rahmouni et Moussouni ont prévu un séjour de 12 jours en altitude, ponctués par un travail technique et tactique qui aura lieu sans doute au niveau du terrain de réplique du centre, ou à défaut au niveau du stade communal de Haïzer ou celui de l’OPOW Rabah Bitat de la ville de Bouira doté d’une très bonne pelouse (gazon naturel). D’autres équipes, à l’instar de l’AS Ain M’lila et l’US Biskra, sont aussi attendues cette semaine au CNLST pour effectuer leur stage de préparation d’intersaisons.

Le CNLS Tikjda, destination privilégiée des équipes sportives

Chaque année, des clubs et équipes nationales, de différentes disciplines sportives, choisissent cet endroit ferrique qui culmine les 1 700 m d’altitude pour effectuer leur préparation d’intersaisons en altitude, ou encore en prévision de compétitions nationale, continentale ou internationale. Au niveau du centre, «tout est fin prêt pour recevoir les différentes délégations pour y séjourner dans de bonnes conditions», dira M. Belkacemi Mohand Ameziane, cadre au centre. Doté d’une capacité d’accueil de 460 lits, «le CNLST peut recevoir jusqu'à huit délégations à la fois», dira-t-il. Le centre compte aussi un terrain de réplique, une salle de récupération, une autre de musculation, un Sauna à vapeur et traditionnel, un bassin de froid, une piscine, ainsi que plusieurs pistes d’athlétisme, les plus connues et utilisées sont sans doute celle appelée communément la piste huit qui compte un parcours de 3 Km et celle d’Akoukeur 2,5 km. Les deux pistes dépassent les 1 700 m d’altitude. En dehors de la préparation, le centre offre aussi à ses hôtes de l’animation artistique et autres jeux et loisirs, VTT, jeux de société.

Les travaux avancent au nouveau stade

Bonne nouvelle pour les sportifs (clubs et sélections nationales de différentes disciplines sportives). Situé entre la piste héliportée de la Protection civile et le musée du PND, non loin du centre, les travaux de réalisation d’un terrain de football et d’une piste d’athlétisme de norme FIFA sont entamés et avancent avec une cadence appréciable. Même s’il ne sera pas prêt pour cet été, les travaux de terrassement, de confortement et de drainage sont presque terminés. Toutefois, le terrain aux normes réglementaire sera doté d’une pelouse en tartan synthétique dernière génération, alors que la piste sera, quant à elle, dotée d’une gomme selon les normes olympiques. Des infrastructures sportives de haut niveau qui feront sans doute le bonheur des sportifs pour effectuer leurs préparations en moindre coût et éviter les déplacements à l’étranger qui engendrent des dépenses faramineuses.

M’hena A