Le second stage à Ifrane ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

La direction kabyle n’a pas encore tranché sur le lieu de déroulement du second stage d’intersaison.

En effet, le président Hannachi et ses collaborateurs, qui ont déjà retenu deux sites, à savoir Ifrane qui est situé dans la région de Meknes au Maroc et Gammarth en Tunisie, vont, selon des indiscrétions, se concerter avec le staff technique, avant d’opter pour l’une des deux destinations. Mais selon une source proche des affaires de la JSK, le stage aurait plus de chances de se dérouler au Maroc, puisqu’un sponsor se serait engagé à prendre en charge le séjour de la délégation kabyle sur le territoire chérifien. Une donne qui pourrait peser dans le choix des responsables du club. Par ailleurs, quelle que soit leur décision, une chose est sûre, l’équipe ne sera pas dépaysée dans les deux cas, puisqu’elle a déjà effectué des stages dans les deux régions citées. Les joueurs n’auront pas de problème d’adaptation, ce qui laisse la direction du club optimiste quant au bon déroulement de ce second stage.

Cinq à six matchs prévus

Durant ce second stage, qui sera consacré essentiellement au volet technico tactique, la direction kabyle aurait déjà prévu cinq à six joutes amicales. Celles-ci permettront aux joueurs d’avoir du temps de jeu dans les jambes et au staff technique de travailler la cohésion du groupe. Les Canaris, qui poursuivent actuellement leur travail au centre de Tikjda, sont appelés à peaufiner leur préparation afin d’être prêts au coup d’envoi du championnat. Le coach Rahmouni et son adjoint Moussouni auront du pain sur la planche, avec un effectif entièrement remanié. En effet, avec l’arrivée de plusieurs nouveaux joueurs, promus et recrutés, il faudra un certain temps pour bien huiler les automatismes. Les matchs amicaux seront donc une aubaine pour le duo Rahmouni-Moussouni, pour voir à l’œuvre tous les joueurs et connaître le niveau de chacun d’eux. Le staff technique aura ainsi une idée sur l’équipe qui entamera le championnat, mais aussi sur la stratégie de jeu à mettre en place selon les points forts et les points faibles de l’équipe.

Si Salem a signé hier pour 2 ans, en attendant Obassi et Yahia Cherif

Sur le volet recrutement, la direction du club, qui s’est offert jusque-là les services de sept recrues, ne désespère pas de boucler le mercato estival avant la date butoir du 31 juillet prochain, avec l’engagement de deux autres attaquants. Il s’agit entre autres de l’attaquant congolais Obassi qui devrait arriver dans la ville des Genêts vers la fin de cette semaine. La direction de la JSK a d’ailleurs pris attache avec les responsables de l’ambassade d’Algérie au Congo afin de faciliter la tâche au joueur pour l’obtention de son visa d’entrée. Obassi devrait donc finaliser bientôt son transfert chez les Canaris, puisque le président Hannachi n’a pas beaucoup de temps pour renforcer sa ligne offensive dégarnie après le départ de plusieurs attaquants, tels Boulaouidet, Zerguine et Izergouf pour ne citer que ceux-là. Deuxième meilleur buteur du championnat congolais avec 13 réalisations, Obassi, qui a donné son accord de principe aux dirigeants kabyles, et à moins d’un revirement de dernière minute, sera Canari la saison prochaine. Toujours dans le souci d’armer au mieux la ligne offensive, le président Hannachi aurait jeté son dévolu sur le dernier buteur de la coupe d’Algérie, Yahia Cherif en l’occurrence. Sous contrat avec le CR Belouizdad, l’ancien Canari serait emballé à l’idée d’un retour au bercail et n’attendrait, selon des indiscrétions, que sa lettre de libération pour négocier son retour chez les Jaune et Vert. Ayant déposé un recours auprès de la CRL, l’enfant de Yakouren attend d’avoir gain de cause pour rallier la ville des Genêts. A signaler qu’hier, la direction du club a finalisé avec le jeune attaquant de l’O Médéa, Nazim Si Salem, qui a signé un contrat de 2 ans.

Boukhenchouche rétabli

Alors qu’il ne devait reprendre qu’aujourd’hui, Salim Boukhenchouche a surpris tout le monde en réintégrant le groupe dès hier, après avoir reçu l’aval du staff médical. L’information nous a été confirmée, hier aux environs de midi, par le concerné : «Je vais mieux et j’ai eu l’aval du staff médical pour réintégrer le groupe cet après-midi (Ndlr hier). Finalement, c’est une légère blessure causée par un caillou lors d’une séance d’oxygénation dans la forêt. Cette blessure a nécessité deux jours de repos, mais j’ai été soumis à un travail spécifique et efficace».

Salem Klari.