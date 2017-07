Pour un meilleur parcours cette saison

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

La JS El-Kelaâ, qui a joué sa première saison en championnat de wilaya de Tizi-Ouzou, a réussi à marquer les esprits. Certes, le classement final de l’équipe dans le groupe C, (9e place) n’est pas satisfaisant, mais comparée aux autres clubs, comme l’US Djemaâ Saharidj qui a occupé la 10e place, l’US Mizrana, classée à l’avant-dernière place, ou encore à Aït Yahia Union Sport, cette équipe a tout de même réalisé un parcours encourageant pour les saisons à venir. Pour cette première en compétition officielle, c’est la saison de l’apprentissage et le meilleur est à venir. Pourvu que les dirigeants et le staff technique, ainsi que les joueurs corrigent les erreurs commises lors du précédent exercice pour repartir du bon pied. La pâte existe et il suffit de bien se préparer durant cette période d’intersaison, pour que l’équipe soit au top de sa forme et au rendez-vous au début de la saison sportive 2017-2018. Pour rappel, lors de la saison écoulée, la JS El Kelaâ a terminé à la 9e place avec seulement 24 points dans son compte. Sur les 22 matchs disputés, les gars d’El Kelaâ ont gagné à sept reprises, tout en faisant match nul trois fois, alors qu’ils se sont inclinés douze fois. L’attaque de la JS El-Kelaâ a inscrit 19 buts, mais la défense a fléchi à 36 reprises. Ce qui donne une différence négative de -17. Mais ce n’est que partie remise et il suffit de refaire surface et de se préparer.

M. B.