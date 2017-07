La JSM Draâ Ben Khedda s’illustre

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Les handballeuses de la JSM Draâ Ben Khedda ont réussi un parcours de premier ordre lors du précédent exercice. En effet, les filles ont été à la hauteur et en championnat et en coupe de wilaya. Elles ont terminé la saison sportive 2016-2017 à la 2e place au classement général, alors qu’en coupe de wilaya, elles ont eu le dernier mot, en s’imposant lors de la finale, jouée le 27 juin dernier à la salle des sports de Draâ Ben Khedda, face à leur homologue de Ouacifs, sur le score de 23 à 19. Les capées d’Aït Chaouch et Tadjer Lotfi ont été à la hauteur des aspirations de leurs supporters et supportrices, en dominant leurs adversaires lors de cette finale et en remportent, avec brio, le trophée. Une consécration qui confirme que la petite balle va bien à Draâ Ben Khedda et ces handballeuses méritent plus d’égards des responsables locaux, pour percer davantage et entrevoir l’avenir et la prochaine saison sous de bons auspices et avec sérénité. Lotfi Tadjer, le coach adjoint de la JSMDBK, déclare à ce sujet : «On a travaillé dans des conditions difficiles et avec peu de moyens. Mais cela n’a pas empêché nos athlètes de se distinguer et de relever le défi, en remportant la coupe de wilaya avec brio face à une bonne équipe de Ouacifs». Et de poursuivre : «Je lance un appel à tous les amoureux de la petite balle d’aider et d’encourager nos handballeuses sur tous les plans, pour qu’elles puissent progresser davantage et soient toujours motivées lors des futures échéances. La pâte existe à Draâ Ben Khedda et on est animés d’une grande volonté de hisser le handball de plus en plus haut, et de faire de la JSMDBK un club qui aura son mot à dire chaque saison. Il faut que les responsables locaux viennent aussi en aide à la JSMDBK, car même le handball a sa place et honore, comme il se doit, la région de Draâ Ben Khedda. Les résultats enregistrés en sont la meilleure preuve».

Massi Boufatis