«Je ferai de mon mieux pour gagner ma place»

Par DDK

Le milieu récupérateur du MOB, Sofiane Banamara, parle dans cet entretien de sa première année avec les seniors.

La Dépêche de Kabylie: Quel commentaire faites-vous sur la préparation ?

Sofiane Benamara: On a travaillé très dur en Tunisie avec le staff technique, qui a axé le travail sur le volet physique. On a joué trois matchs amicaux qui nous ont été très bénéfiques, et on poursuivra le travail ici à Béjaïa, avant d’aller à Alger pour un stage d’une semaine. Je pense qu’avec tout ce travail, je peux dire qu’on sera prêts pour le championnat.

Quel sentiment avez-vous sur votre première année en seniors ?

J’ai déjà joué les derniers matchs de la saison écoulée avec les seniors, donc l’adaptation s’est faite facilement. Je tâcherai de travailler encore dur pour gagner une place, car il n’y a que le travail qui paye.

En parlant de place, n’avez-vous pas peur de la concurrence, quand

on sait qu’il y a plusieurs joueurs d’expérience en milieu de terrain ?

Au contraire, c’est un stimulant pour moi, et ça va m’encourager à fournir plus d’efforts. Je suis encore jeune et je ne veux pas brûler les étapes, je vais essayer de travailler sans faire trop de calculs.

Entretien réalisé par Z. H.