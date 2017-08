Le stage de Gammarth tire à sa fin...

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

La JSK en stage de préparation à Gammarth depuis le 2 août dernier et qui a à son actif trois matchs amicaux dont le dernier était prévu hier face au NAHD, ne tardera pas à rentrer au pays. Sauf que faute de finances les dirigeants intérimaires n’ont reservé aucun vol. Les joueurs eux refusent pour l’heure l’option de rentrer par route.

Les camarades de Nassim Yettou, qui se sont donnés à fond pendant ce stage avec une grande charge physique sous la houlette du préparateur physique Aissa Rambi redoutent la difficulté du voyage qui risque de venir à bout de leur forme. En attendant, le test réussi face au MCO sur le score de deux buts à un a fait du bien au groupe et a donné plus d’idées au coach en chef, Mourad Rahmouni, pour faire le point sur l’état de forme de chacun de ses joueurs. Rahmouni a désormais une idée sur le onze type et le match d’hier devait être celui de la confirmation de certains joueurs à leurs postes. Les jeunes de cru, la satisfaction Durant ce stage de préparation, des jeunes de cru ont réussi à gagner des galons auprès du staff technique, à l’image des Mesbahi, Renai, Tafni, Tizi Bouali et Oukaci. Et même les Ferguène, Dahlal, Saidoun et Naït Rabah auront leurs chances cette saison. Le coach Rahmouni est satisfait des prestations de ces jeunes lors des matchs amicaux disputés en Tunisie et compte miser sur eux pour la nouvelle saison et leur accorder plus d’occasions de s’imposer dans le groupe. Des éléments comme Mesbahi et Oukaci sont bien partis pour se faire une place dans l’échiquier kabyle. Ils se sont d’ailleurs distingués face aux gars d’El Hamri. Le premier a marqué un but et le second a été au four et au moulin au milieu de terrain. Le staff technique est satisfait de ces jeunes du cru qui arrivent et qui affichent leurs ambitions pour la nouvelle saison.

Boukhenchouche et Ferhani réintègreront le groupe le 20 Août

Le driver des Canaris du Djurdjura aurait certainement souhaité bénéficier des services de tout le groupe. Mais cela ne pouvait se faire, puisque deux joueurs ont manqué à l’appel pendant ce stage à Gammarth. Il s’agit des deux internationaux Houari Ferhani et Salim Boukhenchouche. Les deux joueurs se trouvent avec la sélection nationale et ont joué, avant-hier, un match face à la Libye. Ils s’envoleront ce mercredi pour la Tunisie pour y affronter la sélection libyenne en match retour des éliminatoires du CHAN 2018, prévu le 18 août au stade Tayeb M’Hiri à Sfax. Du coup, les deux internationaux ne seront de retour parmi le groupe kabyle que le 20 de ce mois, à six jours seulement du premier test officiel de la nouvelle saison, face à la JS Saoura.

