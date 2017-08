Du pain sur la planche pour Zeghdoud

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

La reprise des entraînements devait avoir lieu hier à 18h au stade de l’UMA, pour marquer le début de la phase précompétitive sur laquelle mise énormément le staff technique de la JSMB, à sa tête le coach en chef Mounir Zeghdoud. Des correctifs nécessaires au jeu de l’équipe, constatés lors des trois tests amicaux disputés à Alger face au PAC (2 - 2), l’USMB (1 - 3) et l’ESMK (0 - 0), seront également apportés. Pour cela, un ultime match de préparation devrait avoir lieu demain, vendredi, au stade de l’UMA, face à une équipe de la région, et ce, dans le but de mettre en place les contours de ce que sera la JSMB new look. Il va sans dire que la concurrence sera encore rude entre les joueurs, anciens et nouveaux, pour faire valoir une nouvelle fois leurs qualités en ce sens que l’équipe type qui débutera la compétition officielle, le vendredi 25 août contre le RCR, se dessinera à deux éléments près lors dudit test de préparation. Cette même concurrence sera forcément bénéfique pour toute l’équipe qui ambitionne de marquer un début prometteur en championnat de Ligue 2 Mobilis. Par ailleurs, le staff technique de la JSMB prévoit d’augmenter la charge de travail, aujourd’hui (jeudi), avec deux séances au programme pendant qu’on s’affairait hier, du côté de la direction, à dénicher un ultime sparring-partner qui donnera la réplique à l’équipe, demain après-midi.

B. Ouari