Qui de Meddour ou Bencherif ?

A quelques jours du premier match de la saison face à l’ASM Oran, les joueurs du MOB poursuivent leur préparation dans une parfaite ambiance, avec comme leitmotiv celui de réussir leur entrée.

La confrontation en question se déroulera à Béjaïa devant leur public, ce vendredi, à partir de 19 heures. Pour cela, le coach en chef, Mustapha Biskri, qui semble satisfait par le niveau général de la préparation de son équipe, table surtout sur cette volonté affichée par ses poulains aux entraînements, pour remporter le premier succès de la saison. «Ce premier test face à l’ASMO revêt une grande importance à mes yeux et la victoire est plus que nécessaire pour réussir notre début en championnat», a déclaré le technicien béjaoui. Ce dernier qui semble aussi tenir en main le onze qui débutera la partie contre les Oranais, aura beaucoup de solutions entre les mains après les prestations plus que satisfaisantes livrées par ses joueurs lors des dernières rencontres de préparation. Mais les éléments qui semblent tenir le plus la corde pour débuter le match de ce vendredi, et à un ou deux éléments près, sont déjà connus. En effet, si le coach hésite encore entre Meddour et Bencherif dans les bois, en revanche, tout indique que les deux latéraux Laaraba et Salhi, les axiaux Maamar Youcef et Bouldiab, les deux récupérateurs Rahal et Bentayeb, les milieux Nezouani, Kadri et Belkacemi ainsi que la nouvelle coqueluche des Crabes Fethi Noubli, débuteront la partie face aux Asémistes. Les joueurs suscités ont, en effet, plus de temps de jeu dans les jambes lors des sept joutes amicales livrées par leur équipe et donné surtout beaucoup de satisfactions au coach, même si ce dernier nous a déjà assuré que seuls les plus en forme seront alignés ce vendredi. Histoire de stimuler la concurrence entre ses poulains.

