Haniched remplace Toual

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Le coach des gardiens de but de l'USM Blida Toual en a surpris plus d'un en démissionnant de son poste. La direction n'est pas restée les bras croisés et n'a pas tardé à lui trouver un remplaçant. Les dirigeants ont donc jeté leur dévolu sur l'ex-coach des gardiens de l'USM El-Harrach, qui a déjà travaillé et joué à l'USMB, en l'occurrence Mohamed Haniched. Il succède donc à Toual et il est déjà à pied d’œuvre à Blida pour entamer sa mission.

M. A.