Bon pour le moral !

Par DDK | Il ya 26 minutes | 45 lecture(s)

Dans le but de bien préparer le prochain rendez-vous du championnat face à la JS Haï Ddjabel prévu aujourd’hui à stade Larbi Touati, les unionistes d’Amizour ont disputé une rencontre amicale mardi dernier face à la formation de Gouraya qui évolue en Régionale 2. La partie, qui a été plaisante à suivre et riche en buts, était pleine d’enseignement et a été bénéfique à plus d’un titre pour les deux équipes. Une rencontre qui s’est soldée par la victoire des coéquipiers de Benali sur le score de 4 à 1. L’entraîneur en chef des Rouge et noir d’Amizour a aligné une équipe composée essentiellement de joueurs qui n’ont pas joué lors du premier match du championnat face à Boumerdés, alors que le staff de la formation de Gouraya a quant à lui profité de cette opportunité pour aligner l’équipe type en première période avant de le voir procédé à quelques changements par la suite . Ainsi, après une première période au jeu équilibré qui s’est terminé par 1 but à zéro en faveur des poulains du duo Boucheta-Bensidhoune grâce à une réalisation signé Hassani, et après la pause citron, les unionistes, vont renverser la situation grâce des deux buts signées Souama Hanibal et finir le match en force avec deux autres réalisations d’Aoures et Akrour . Mais le plus important pour les deux coaches c’est de tirer profit de cette joute qui a été disputée avec une grande intensité pour procéder aux réglages des lacunes constatées. C’est pour dire qu’au-delà du résultat, cette rencontre aura été très instructive tant pour Aïder qui a pu avoir une idée sur les capacités de certains réservistes qui est en train de préparer...la JSHD pour le compte de la 2eme journée du championnat de la DNA prévu pour samedi prochain que pour le staff de Gouraya qui est en train d’essayer diverses variantes de jeu pour trouver la plus efficace, sachant que le début du championnat de la régionale deux , était prévu le 22 septembre , mais au momen ou nous mettons sous presse, le calendrier n’a toujours pas été élaborer ce qui nous pousse a croire qu’il sera reporté. et nous dit on que certains clubs n’ont apparemment pas encore accompli toutes les formalités d’engagement (Dossier d’engagement et versement des droits et amendes).

S. H.