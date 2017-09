Djaffar Hamouche conserve son titre

Par DDK | Il ya 46 minutes | 61 lecture(s)

Le premier prix du championnat national de parapente, clôturé le week-end dernier, organisé par la FASA en collaboration avec le club des sports aériens et de montagne de Bouzguène et la direction locale de la jeunesse et des sports (du 20 au 23 septembre), est revenu au tenant du titre de l’édition précédente.

Il s’agit du jeune parapentiste du club sports aériens amateur et de montagnes de Bouzeguène, Hamouche Djaffar âgé de 35 ans et originaire d’Aït Bouadou, dans la commune des Ouadhias. Après quatre jours de compétition et de vol libre dans le ciel de la localité d’Ath Zikki, le championnat national de parapente a donc été clôturé, samedi en soirée, dans une ambiance festive avec une troupe d’Idhabalen à Neverland Rench (Souamaâ). Plusieurs manches de vols d’essai et de reconnaissance du terrain ont été effectués au départ pour préparer cette grande compétition. Une centaine de participants, dont sept filles, est venue de plusieurs wilayas du pays à savoir entre autres Skikda, Béjaïa, Annaba, Guelma, Beskra, Khenchla, Bouira, Bechar… avec ce rêve de devenir un jour des champions parapentistes. «Toutes les conditions pour le bon déroulement et la réussite de ce champions ont été réunies : soit les conditions aérologiques qui ont servi au gonflage de la voile et au vol », a fait savoir, Hamouche Djaffar, participant à cet événement. «Une importante amélioration par rapport aux éditions précédentes», observe-t-il même, avant de continuer : «du moment que je connais déjà le mont d’Aswel, je sais bien où sont les bons endroits qui montent pour faire le plus de kilomètres. Je pense que tous ces éléments ont contribué à ma réussite». Ce champion en titre envisage de participer au championnat Arabe de parapente, prévus au mois de mars 2018. «Mon seul souhait c’est de participer au championnat international de parapente», a-t-il avoué. La deuxième et la troisième place de ce championnat pour l’épreuve de distance sont revenues respectivement à Hadid Toufik du club Aile de cap d’Aokas (Bejaia) qui a effectué 34 km de vol en parapente et à Yasser Benchallal du club Hamza de Batna qui a volé sur une distance de 19 km. Pour l’épreuve d’atterrissage de précision, Cherief Yacine d’Aéroclub Bejaia sport et loisirs est classé premier, suivi de Hamouche Djaffar en deuxième position et de Djaara Amar du club Hamza de Batna à la troisième place. Plusieurs exhibitions aériennes ainsi que des démonstrations ont été présentés pendant quatre jours devant un public très nombreux. Selon le président des jurys de cette compétition, le français Pierre Rondeau, les trois épreuves essentielles sur lesquelles se base cette compétition consistent en un bon décollage, la durée de vol et la vitesse, le nombre de kilomètres parcourus et l’atterrissage de précision. Et pour connaitre le nombre de kilomètres parcourus, les candidats ont été munis de GPS. C’est grâce aux hauteurs des sites choisis et aux ascendances d’air chaud que les athlètes ont pu arriver à survoler les airs et réaliser leur rêve. «D’en haut, les paysages apparaissent surréalistes», s’exalte Achari Hassen du club Sérïdi Adventure d’Annaba. Le site Aswel sur les hauteurs d’Ath Zikki est l’un des sites préférés des pilotes parapentistes du pays, selon des moniteurs de cette discipline. Il a été découvert en 2007. Ce mont présente des conditions aérologiques nécessaires et une orientation très favorable à la pratique du parapente. Les visiteurs ont, de leur côté, admiré et profité des paysages paradisiaques des hauteurs de la Kabylie que certains ont découvert pour la première fois. «Je suis sportif, comme c’est le week-end je me suis rendus à Aswel, pour faire connaître à mes enfants cette discipline qui reste peu connue», a fait savoir un visiteur venu de Sétif. Lors de la cérémonie de clôture, M. Allili Karim, président du Club sportif aérien amateur et de montagne de Bouzeguène a tenu à remercier vivement le P/APC de la commune d’Illoula-Oumalou et les villageois qui ont contribué à la réussite de l’événement. Interrogé sur l’accompagnement de cette discipline en Algérie, le président a tenu à dire que la volonté ne manque pas chez les pouvoirs publics. «Et nous sommes à la recherche de sponsors pour que notre école puisse s’améliorer. La majorité des candidats a participé avec son propre matériel ». On a signalé au cours de cette cérémonie de clôture que plusieurs sites en Algérie tels que, Awkas, Sedouk (Béjaïa), Jijel, Chréa (Blida), Chréa-Ath-Zikki (Bouzeguene), Boumerdès, Djebabra (Alger), Djanet, Taghit ; présentent tous les conditions aérologiques nécessaires et très favorable à la pratique du parapente. S’exprimant sur ce dernier championnat, le directeur technique national de la Fédération algérienne des sports aériens (FASA), Hadj Saïd Omar, a relevé le niveau nettement meilleur que lors des éditions précédentes, des compétiteurs soulignant que le championnat national de parapente prend de plus en plus d’importance. Il a également salué la participation honorable des filles a savoir trois de Bejaia et une de Tlemcen, qui sont les premières femmes à participer au Championnat national de parapente, rappelle-t-on.

Synthèse de Mahdjouba Aggab.