Azazga veut enfin gagner chez elle

Par DDK | Il ya 36 minutes | 20 lecture(s)

La JS Azazga, qui est revenue avec les trois points de son dernier déplacement chez le NRB Ouled Derradj en s’imposant sur le score de deux buts à un, accueillera demain au stade Tirsathine le MB Hassi Messaoud.

Ce sera le match de la confirmation pour les Azazguis qui veulent réussir leur première victoire sur leurs bases et devant leurs supporters, sachant que lors de la première journée, ils ont laissé des plumes face au Hydra AC en s’inclinant sur le score d’un but à zéro. Pour ce match de la 3e journée face au MB Hassi Messaoud, les Rouge et Noir sont déterminés à ne pas louper ce rendez-vous et ne jurent que par la victoire. Un succès, le deuxième du genre, ne sera que bénéfique pour les joueurs qui vont gagner en confiance, et pourront entrevoir la suite avec beaucoup de confiance et un moral gonflé à bloc. L’erreur n’est pas permise pour la JS Azazga et gare au scénario de Hydra AC. Le staff technique a bien préparé son groupe et les dirigeants veillent au grain en réunissant toutes les conditions pour que les joueurs restent concentrés sur leur sujet. Pour l’autre club de la Kabylie, le MB Bouira, il sera question de chercher ce premier succès, lors de la réception, au stade Said Bourouba, du Hydra AC. Un match qui s’annonce difficile devant le leader du championnat de l’Inter-région Groupe Centre-Est et qui se présentera sur le terrain avec la ferme intention de réussir la passe de trois. Les Bouiris doivent sortir le grand jeu pour espérer s’offrir les trois points de la victoire. Pour les autres matchs de cette 3e journée, les yeux seront braqués au stade 8 Mai 45 qui abritera le derby sétifien entre l’USMS et le nouveau promu, le SAS. Il y aura aussi ce derby entre le CRB Ouled Djellal et le NRB Ouled Derradj, sans oublier la confrontation entre le FC Bir El Arch et le CRB Ain Djasser qui va tenir toutes ses promesses. L’IRB Ain Lahdjar aura à en découdre avec l’OMR El Annasser, tandis que l’AS Bordj Ghedir donnera la réplique à son homologue du DRB Baraki avec comme seul mot d’ordre la victoire et rien d’autre. Enfin, l’IRB Berhoum recevra sur son terrain la formation du CA Kouba. Toutes les rencontres sont programmées pour demain, vendredi. Le coup d’envoi sera donné à 15 heures dans les stades de L’inter-régions du Groupe Centre-Est.

Massi Boufatis