Le FC Tadmaït passe devant

À la faveur de son succès (2 -1) hors de ses bases, face au KC Taguemount Azouz, et de la défaite (4 - 2) de son ex-co-leader, l’O Tizi-Gheniff, à Yakouren devant l’ACY locale, le FC Tadmaït s’empare des commandes au classement, devant les Olympiens qui comptent néanmoins un match de retard. Pour sa part, la JS Boukhalfa s’est imposée (2 - 1) devant le RC Betrouna. Un succès qui propulse les Banlieusards de Tizi-Ouzou à la 2e place en compagnie de l’O Tizi Gheniff et du CA Fréha, vainqueur du CRB Mekla. De son côté, la JSC Ouacifs n’a pas fait dans le détail, en s’imposant aisément (4 - 0) devant son invité du jour, l’ES Tigzirt en l’occurrence. Pour sa part, l’ES Assi Youcef a été battue (2 - 0) à domicile par l’Etoile de Draâ El-Mizan. Enfin, le choc qui a opposé au stade Oukil Ramdane les deux équipes du bas du tableau, à savoir l’ES Sikh Oumeddour et l’ASC Ouaguenoun, s’est soldé sur un score de parité (1-1). Un résultat qui n’arrange pas les affaires des deux équipes qui pataugent dans le ventre mou du classement. Aussi, à une journée de la fin de la phase aller, la bousculade se poursuit dans le haut du tableau et la course pour le titre devient de plus en plus serrée. En attendant la suite, le FC Tadmaït et un de ses dauphins, qui compte un match en moins, à savoir l’O Tizi Gheniff, vont se disputer à distance le titre hivernal. Une consécration honorifique qui permettra à l’un des deux antagonistes de passer une trêve au chaud.

S. K.