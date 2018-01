Deux gardiens et deux défenseurs en renfort

Par DDK | Il ya 7 heures 39 minutes | 375 lecture(s)

La direction du club, de concert avec le coach en chef, Mounir Zeghdoud, vient de décider de garder tout le reste de l’effectif de JSM Béjaïa, après le suspense entretenu autour d’autres éventuels éléments à libérer cet hiver, après la récente résiliation des contrats des deux portiers, Belhani et Benmeddour, ainsi que de l’attaquant Moussi. À contrario, les Béjaouis ont réussi à s’offrir officiellement les services des deux gardiens de but, Khedaïria et Merzougui, et des deux défenseurs, Ouchène et Ziane Cherif. A bien analyser les critères ayant présidé aux choix de renforcer l’arrière-garde de l’équipe, l’on s’aperçoit que cela n’était nullement une surprise de la part des responsables du club. Ceci quand on sait que ce compartiment, qui avait encaissé 19 buts durant la phase aller, avait donné du fil à retordre à la direction du club et au staff technique.

B Ouari.