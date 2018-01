«On a les moyens de les piéger chez eux»

Par DDK | Il ya 9 heures 14 minutes | 429 lecture(s)

Le latéral droit de la JSMB, Nabil Khellaf, évoque, dans ce bref entretien, la préparation du rendez-vous de demain contre le CRBAF.

La Dépêche de Kabylie : Comment gérez-vous cet arrêt du championnat ?

Nabil Khellaf : Même s’il est vrai que rien ne peut remplacer la compétition officielle, il n’en demeure pas moins que nous avons bien profité de cette trêve pour travailler tous les aspects et recharger les batteries, sachant surtout que les prochaines rencontres seront encore plus difficiles pour l’ensemble des équipes qui se battront pour leurs objectifs respectifs. En ce qui nous concerne, tout le monde travaille durement aux entraînements pour être encore au top pour les matchs à venir, où il s’agira, pour nous, de maintenir absolument ce bel état d’esprit de groupe afin d’aspirer à d’autres performances.

En évoquant la suite de la compétition, votre équipe, qui n’est qu’à deux unités du 3e, sera appelée à amorcer un tournant presque décisif pour la conquête du podium. Un commentaire ?

Oui, nous sommes conscients qu’il faut s’armer en conséquence pour pouvoir gérer convenablement ces prochains rendez-vous afin de maintenir constamment la pression sur les équipes du haut du tableau. Le match de vendredi contre le CRBAF sera un véritable test pour nous qui devrons confirmer notre beau succès déjà obtenu face au RCR. Et puis, un résultat positif contre le CRBAF nous galvanisera davantage pour les deux autres rendez-vous, face respectivement au RCK et l’ASAM. En somme, c’est vrai qu’il s’agit là d’une étape tout à fait importante qu’il va falloir gérer avec beaucoup de tact et de sacrifices.

Propos recueillis par B. Ouari