Saâdi passe son premier examen

Par DDK | Il ya 9 heures 13 minutes | 1154 lecture(s)

La JSK recevra l’USMB demain au stade du 1er Novembre pour le compte de la 17ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Ce match sera d’une extrême importance pour les joueurs kabyles qui affronteront le dernier au classement, l’USMB. Cette confrontation sera la première pour le nouvel entraîneur de la JSK, Nourredine Saâdi, qui veut réussir son premier match pour débuter de la meilleure façon son aventure avec les Canaris. Ayant pris officiellement ses fonctions avant-hier, le successeur d’Aït Djoudi veut une victoire demain. «Le match face à l’USMB est très important. On doit tout faire pour le gagner, afin d’améliorer la position de l’équipe au classement général. Il faut faire le maximum pour tirer le club vers le haut», a déclaré Saâdi à ses joueurs. Côté effectif, l’arrière droit Saâdi Redouani est out pour cette rencontre. Souffrant des adducteurs, le joueur sera mis au repos. Cependant, c’est le jeune Guemroud qui prendra sa place au cours de cette confrontation. Les équipiers de Benaldjia comptent tout faire pour battre Blida et séduire leur entraîneur et les supporters.

Ultime séance aujourd’hui

La JSK effectuera sa dernière séance d’entraînement aujourd’hui au stade du 1er novembre, lors de laquelle le staff technique, conduit par Saâdi, apportera ses derniers réglages en prévision du match de demain après-midi. Par ailleurs, les joueurs rentreront en regroupement dans un hôtel de la ville, aujourd’hui, en prévision du prochain rendez-vous. De son côté, le président Cherif Mellal motivera ses poulains, pour gagner des places au classement général.

Belkalem fait ses débuts

L’ex-défenseur international Essaid Belkalem a effectué, hier matin, sa première séance d’entraînement avec la JSK au stade du 1er Novembre. L’enfant de Mekla a enregistré, ainsi, ses débuts avec le club kabyle après avoir paraphé un contrat de 18 mois avec la JSK, lundi passé. Accusant un retard sur le plan physique, vu qu’il était sans club depuis plusieurs mois, Belkalem travaillera pendant quelques jours en solo avant d’intégrer le groupe dans les plus brefs délais. Le coach Saâdi compte beaucoup sur lui pour aider son club à revenir en force après un parcours catastrophique lors de la phase aller. Le joueur aussi compte tout faire pour aider la JSK, afin de réussir un bon parcours lors de la suite de la compétition.

M. L.