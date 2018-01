Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 260 lecture(s)

En s’imposant (2 - 1) avant-hier à Ouacifs devant la JSCO locale, dans le match comptant pour la mise à jour de la 12e journée et ultime sortie de la phase aller, l’O Tizi Gheniff rejoint le FC Tadmaït à la première place. Une donne qui relance du coup la course pour l’accession. En effet, avec un attroupement de pas moins de huit équipes dans le haut du tableau, la phase retour s’annonce des plus serrées entre les différents antagonistes qui vont se livrer une bataille à distance. La suite du parcours promet d’ores et déjà d’être alléchante, à commencer par la première journée qui sera suivie avec beaucoup d’attention. Un round où les deux co-leaders, le FC Tadmaït et l’O Tizi-Gheniff, accueilleront respectivement l’ES Assi Youcef et le RC Betrouna. Deux invités sommés de gagner pour se relancer dans la course. Un enjeu qui annonce de chauds débats. Toujours dans le haut du tableau, la JS Boukhalfa, qui arrive en troisième position, recevra le FC Ouadhias, au moment où son poursuivant immédiat, le CA Fréha, qui occupe la quatrième loge, se déplacera chez l’E Draâ El-Mizan.

S. K.