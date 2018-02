Saâdi remercié, Mouassa décline l'offre !

Par DDK | Il ya 1 heure | 626 lecture(s)

A peine un mois après sa prise en main de l’équipe des seniors en remplacement d’Aït Djoudi qui, pour rappel, a plié bagages avec le défunt directoir qu’il composait avec Madjène et Zouaoui, Noureddine Saâdi vient d’être remercié par la nouvelle direction du club, à sa tête Chérif Mellal. C’est Nassim Benabderrahmane, directeur général de la Société JSK et bras droit de Mellal, qui a annoncé l’information à la Dépêche de Kabylie, visiblement bien avant que le concerné ne soit mis au courant. “Oui, je vous confirme qu’on a, d’un commun accord, décidé de mettre fin à la relation de travail qui lie les deux parties, dans l’espoir de provoquer le sursaut peut-être avec un nouveau coach”, nous confiait ,hier aux alentours de 15 heures, Nassim Benabderrahmane. A vrai dire, Saâdi a été remercié sans avis pour "insufisance de résultats", avons nous appris de sources sûres. Sauf que Nassim Benabderahmane a tenté de mettre la forme lors de sa déclaration pour éviter de froisser le désormais ex-coach. Contacté simultanément, Saâdi soutiendra d'ailleurs qu’ "à l’heure où je vous parle, rien ne m’a été signifié de manière claire. D’ailleurs, je compte être à l’entraînement en début de soirée”. A noter que Boufenara devait également quitter le club, pendant que la reprise devait être assurée par le trio Kherroubi - Gaci - Gaouaoui. Au chapitre des arrivées attendues, notamment en ce qui concerne le nouveau coach, on supputait à nouveau sur le retour de Mouassa qui a été contacté hier au même titre que Doudène qui devrait reprendre en tant que Manager. Mouassa qui a demandé un temps de reflexion a finalement décliné l'offre, lui qui est en poste à l'USM Annaba, premier au classement avec une confortable avance de cinq points, synonyme d'une accession en Ligue 2 qui se profile à l'horizon. D'où les options Rahmouni - Moussouni, Fergani et Badou Zaki remises sur la table. Cependant Rahmouni, contacté par la Dépêche de Kabylie en fin d'après midi, a indiqué que "personne n'a pris attache avec moi jusqu'à présent" (17h30).

M. L.