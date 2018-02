Le CAB, un rendez-vous à ne pas rater

Par DDK | Il ya 6 heures 23 minutes | 243 lecture(s)

Après avoir bénéficié de deux jours de repos au lendemain de leur belle performance contre l’ASO Chlef (2 - 1), les joueurs de la JSMB ont entamé, hier matin, les préparatifs du prochain match de la 21e journée du championnat contre le CA Batna, prévu vendredi au stade de l’UMA à partir de 16 heures. Ainsi et selon le programme de la semaine concocté par le staff technique, les partenaires de Réda Bensayeh ont été soumis au premier jour de la reprise à un biquotidien, avant de poursuivre le travail à raison d’une seule séance à compter d’aujourd’hui jusqu’à la veille du match. Pour cela, les Vert et Rouge de la Soummam qui semblent retrouver pleinement leurs repères depuis le début de la phase retour du championnat, avec notamment un pactole de 12 points de récoltés sur les 15 possibles, se trouvent dans le bon couloir pour ajouter un quatrième succès de suite à leur escarcelle dès la prochaine journée avec la réception d’un mal-classé, le CA Batna en l’occurrence. En effet, force est de constater que les hommes de Mounir Zeghdoud qui ont réussi la prouesse de faire plier deux prétendants à l’accession, à savoir l’ASAM et l’ASO, en l’espace d’une semaine, ont toutes les raisons de croire en un avenir autrement plus radieux pour concrétiser le vœu de leurs supporters en fin de saison. À ce propos, il faut dire que même l’entraîneur en chef, Mounir Zeghdoud, a beaucoup encensé ses poulains en déclarant notamment à l’issue de la partie face à l’ASO : «On est venu pour un résultat positif et Dieu merci on repart avec la totalité du gain du match. Mes joueurs, qui sont à féliciter, étaient bien concentrés sur leur sujet, en réussissant à gérer avec beaucoup de tact les différentes péripéties de la rencontre, et ce, en dépit du retour en force de notre adversaire lors de la seconde période de jeu, dans l’espoir de revenir au score. Ceci dit, cette embellie en matière de résultats techniques ne fera que nous galvaniser davantage en prévision de la suite du parcours qui s’annonce encore très difficile.»

Belgherbi - Bensaha - Bensayeh, un trio gagnant

Indéniablement, pour aligner des victoires, il faut sans aucun doute un groupe homogène et surtout une ligne d’attaque performante. Ainsi, le coach Mounir Zeghdoud qui a aligné, lors des trois dernières rencontres de championnat, le même onze face successivement au RCK, l’ASAM et l’ASO, semble trouver, enfin, la formule magique en attaque pour mater ses adversaires dès lors que le trio Belgherbi-Bensaha-Bensayeh semble ainsi être la carte offensive gagnante de la JSMB en ce sens que ces trois attaquants ont réussi à inscrire pas moins de six buts face aux équipes suscitées. Soit une moyenne de deux buts par match. Autrement dit, ce réalisme qu’affichent présentement les gars de la Soummam, augure surtout d’une suite prometteuse pour la JSMB qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin pour parvenir à ses fins à l’issue de l’exercice en cours. Pour rappel, la ligne offensive de la JSMB se positionne juste derrière celle de l’ASAM, avec 27 buts à son actif, dont neuf sont l’œuvre du seul Belgherbi.

B Ouari.