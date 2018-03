Place au championnat !

Par DDK | Il ya 6 heures 26 minutes | 308 lecture(s)

L’aventure du MOB en coupe a pris fin avant-hier au stade du 5 juillet après sa défaite devant le doyen sur le score de 2 à 0 (mi-temps 1 à 0), suite aux réalisations d’Azzi (22’) et Mebarakou (76’).

Ayant réalisé une prestation tout juste moyenne, les Crabes ont été bloqués par une meilleure organisation des Algérois au milieu de terrain, chose qui a poussé le coach Bouarata à opérer un changement après 30 minutes de jeu, en sortant Kadri, qui souffrait sur le terrain, pour le remplacer par Benkouider. A la reprise, il a incorporé Soltane à la place de Semahi. Les Béjaouis, qui ont pourtant bien débuté la partie, ont dominé légèrement le premier quart d’heure, sans pour autant créer des occasions nettes de scorer, à part celle de Hichem Cherif à la première minute de jeu. Sinon, pour le reste de la partie du premier half, ils céderont du terrain. Force est de reconnaître que les camarades de Belkacemi ont réalisé une très belle seconde mi-temps, surtout au milieu de terrain, après l’incorporation de Benkouider qui a donné un nouveau souffle à ce compartiment. Les Vert et Noir, quant à eux, n’ont pas osé tout au long de la partie, en se contentant de gérer le milieu tout en encaissant deux buts sur des erreurs défensives. Des erreurs qu’ils pouvaient facilement éviter s’il y avait une grande concentration des défenseurs. Globalement, on peut dire que les joueurs du MOB n’ont pas été volontaires et manquaient de motivation comparativement à leur adversaire du jour qui a concrétisé les deux occasions sur balles arrêtées, bien bottées par Hachoud. Le nombreux public béjaoui ayant garni les tribunes du 5 juillet étaient - environ 10 000 à faire le déplacement - a applaudi ses joueurs à la fin du match. Une manière de les remercier pour ce merveilleux parcours en coupe d’Algérie et de les encourager pour la suite du championnat qui reste difficile, mais à la portée des gars de la capitale des Hammadites. Après cette élimination en quarts de finale, les capés de Bouarata vont se concentrer maintenant sur le championnat qui reste l’objectif principal du club, appelé à conjuguer tous leurs efforts en prévision des prochains matchs, à commencer par celui de vendredi prochain contre le WAT. Signalons que la reprise est programmée pour demain (17h30).

Z. H.